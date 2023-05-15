Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«У меня была апатия». Экс-лыжница Наталия Шевченко рассказала, почему ушла в биатлон

«У меня была апатия». Экс-лыжница Наталия Шевченко рассказала, почему ушла в биатлон
Наталия Шевченко
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, почему из лыжных гонок перешла в биатлон.

«В основном люди переходят в биатлон от того, что не могут ничего показать в лыжах. А у меня в лыжах был достаточно хороший результат, но тут сыграло много факторов – я вышла замуж, мне захотелось быть ближе к семье, плюс тренеры советовали попробовать биатлон, и мне предложили хорошие условия для перехода – сразу взяли в резервный состав сборной. Всё срослось, а на следующий год, может быть, таких условий бы уже не предложили.

Первые мысли о переходе появились осенью 2021-го, когда я тренировалась в группе Егора Сорина. В этот год у меня была какая-то апатия, казалось, что ничего не получается, было не очень комфортно, и закрадывались такие мысли. Я добегала тот сезон в лыжах и перешла в биатлон», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Материалы по теме
Лыжница Анна Грухвина рассказала, почему решила перейти в биатлон
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023