Биатлонистка Шевченко объяснила, почему российские спортсмены мало общаются с иностранцами

Биатлонистка Наталия Шевченко поделилась мнением о менталитете российских спортсменов.
«То, что мы немного в стороне, возможно, связано с нашим менталитетом – мы всегда как-то в себе, всегда отдельно. Даже если взять нашу лыжную сборную, мало таких сплочённых групп спортсменов, которые вместе отдыхают, веселятся, ходят вместе на какие-то мероприятия. Все профессиональные взрослые спортсмены отдельно живут, у всех семьи, у всех отдельная жизнь. Плюс тренировки, надо отдыхать, так что все держатся особняком. И, когда приезжаем на международные старты, все думают только о том, как пробежать, все зациклены на результате, и поэтому все всегда такие напряжённые.
Хотелось бы быть более расслабленными, получать удовольствие от гонок. Наверное, хотелось бы не зацикливаться, но у нас такая судьба, большая конкуренция в сборной, особенно в лыжах. И если ты на каком-то главном старте не выступишь достойно, то потом будут проблемы. Наверное, из-за этого все и зацикливаются именно на результате, а у иностранцев, особенно в странах поменьше, и конкуренция меньше. Но если взять норвежцев, они всегда все конкурируют между собой», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
- 15 мая 2023
-
13:40
-
13:15
-
12:50
- 14 мая 2023
-
16:47
-
13:53
-
10:17
- 13 мая 2023
-
19:26
-
14:27
-
10:14
- 12 мая 2023
-
18:19
-
16:32
-
13:35
-
13:25
-
12:08
-
10:14
-
10:04
-
02:57
- 11 мая 2023
-
10:52
- 10 мая 2023
-
12:40
-
09:32
- 9 мая 2023
-
16:37
-
13:00
-
12:11
-
11:38
- 7 мая 2023
-
12:25
-
09:41
- 6 мая 2023
-
17:32
-
14:27
- 5 мая 2023
-
17:52
-
17:39
-
16:59
-
15:31
-
15:20
-
15:08
-
11:00