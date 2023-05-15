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Биатлонистка Шевченко объяснила, почему российские спортсмены мало общаются с иностранцами

Биатлонистка Шевченко объяснила, почему российские спортсмены мало общаются с иностранцами
Наталия Шевченко
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Биатлонистка Наталия Шевченко поделилась мнением о менталитете российских спортсменов.

«То, что мы немного в стороне, возможно, связано с нашим менталитетом – мы всегда как-то в себе, всегда отдельно. Даже если взять нашу лыжную сборную, мало таких сплочённых групп спортсменов, которые вместе отдыхают, веселятся, ходят вместе на какие-то мероприятия. Все профессиональные взрослые спортсмены отдельно живут, у всех семьи, у всех отдельная жизнь. Плюс тренировки, надо отдыхать, так что все держатся особняком. И, когда приезжаем на международные старты, все думают только о том, как пробежать, все зациклены на результате, и поэтому все всегда такие напряжённые.

Хотелось бы быть более расслабленными, получать удовольствие от гонок. Наверное, хотелось бы не зацикливаться, но у нас такая судьба, большая конкуренция в сборной, особенно в лыжах. И если ты на каком-то главном старте не выступишь достойно, то потом будут проблемы. Наверное, из-за этого все и зацикливаются именно на результате, а у иностранцев, особенно в странах поменьше, и конкуренция меньше. Но если взять норвежцев, они всегда все конкурируют между собой», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

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