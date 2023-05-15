Биатлонистка Шевченко рассказала, как разделяет тренировочную работу и личную жизнь

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, как ей удаётся разделять личную жизнь и тренировочную работу.
«Сначала мне было тяжеловато, но с течением времени получилось отделять. Лёша может подсказать что-то по тренировке, по технике, но он сразу сказал, что не будет соваться в стрельбу, потому что он стрелял по-другому, у него свои наработки, поэтому в это он не лезет.
Понятно, Михаил Викторович с ним советуется в тренировочном плане, то есть они вместе продумывают какие-то тренировки. Силовые на всех сборах Михаил Викторович в основном доверял Лёше, то есть он нам придумывал силовую, с нами это всё проводил, рассказывал, показывал. А так, да, есть работа, есть семья и это отдельно.
Когда обычная тренировка, мы можем вместе покататься, побегать, а так — отдельно: у меня своя задача, у него своя», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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