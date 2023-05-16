Поварницын рассказал, что хотел бы изменить в российском биатлоне
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Российский биатлонист Александр Поварницын, занявший второе место в Кубке России и пятое в Кубке Содружества в сезоне-2022/2023, рассказал, что бы он хотел изменить в российском биатлоне.
«Что хотел бы изменить, будучи членом комиссии спортсменов Союза биатлонистов России? Это уже всё плавает на поверхности. Я про то, что у нас старты проходят зачастую в очень холодных условиях. Надо двигаться к тому, чтобы минимизировать нахождение в холоде, когда ниже 20 градусов, потому что это вредно для здоровья», — цитирует Поварницына издание Sport24.
В 2023 году Александр Поварницын вошёл в состав комиссии спортсменов СБР. Как рассказал биатлонист, организация сама предложила спортсмену выдвинуть свою кандидатуру.
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