Поварницын — о соперничестве с Халили: жалко, что в последних гонках я оказался не готов

Российский биатлонист Александр Поварницын, занявший по итогам сезона второе место на Кубке России, рассказал о своём главном сопернике в этом сезоне.
«Я думаю, что самым сложным можно назвать соперничество с Каримом Халили за Кубок России в этом году. Было интересно, напряжённо. Я вообще не рассчитывал на трофей, когда входил в сезон. Для меня он был не так важен, не так маячил. Кариму же он, видимо, был принципиально важен.
Когда в Рыбинске он начал проигрывать мне, я приблизился к нему по очкам, тут со стороны болельщиков появилась какая-то интрига, у него нервы как-то больше начали сдавать. Я хоть и говорил, что не думаю об этом трофее, всё равно старался за него сражаться и выкладывался в каждой гонке. Жалко, конечно, что в последних гонках оказался не готов. Форма была не лучшая, поэтому я всё-таки проиграл», — приводит слова спортсмена Sport24.
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