Ростовцев: речи о ликвидации группы Башкирова нет

Вице-президент по развитию профессионального спорта Союза биатлонистов России Павел Ростовцев рассказал об организации подготовки группы Сергея Башкирова в сезоне-2023/2024.

«Речи о расформировании группы Сергея Башкирова нет. Она остаётся самостоятельной группой. Но методическое сопровождение группы Башкирова будет осуществлять Юрий Каминский», — передаёт слова Ростовцева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Ранее стал известен состав группы Сергея Башкинова. В неё вошли Александр Поварницын (Тюменская область), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Кирилл Бажин (Свердловская область), Иван Колотов (Пермский край), Максим Цветков (Санкт-Петербург – Вологодская область) и Олег Домичек (Новосибирская область – Алтайский край).