Ростовцев: Логинов отказался готовиться в сборной, предложили Бабикову – он тоже отказался

Вице-президент по развитию профессионального спорта Союза биатлонистов России Павел Ростовцев рассказал, как набирали состав сборной России на централизованную подготовку.

«Антон Бабиков не прошёл в состав команды на централизованную подготовку — он был 16-м по рейтингу СБР и результатам на главных стартах. А на централизованную подготовку попадали восемь спортсменов по спортивным результатам и семь – тренерским решением. В первую восьмёрку попали Латыпов, Серохвостов, Халили, Бажин, Поршнев, Пащенко, Поварницын и Иродов как сильнейший юниор. Пащенко и Поршнев по инициативе Ханты-Мансийска будут работать в регионе, поэтому их заменили Цветков и Томшин. Тренерским решением включены Домичек, Корнев, Ерёмин, Емерхонов, Мухамедзянов, Колотов и Логинов.

Но Логинов 5 мая позвонил и сказал, что будет готовиться самостоятельно, хотя мы вели переговоры и с ним, и с его личным тренером, и с регионом о том, чтобы Александр был в составе сборной. Он окончательно отказался. Тогда мы предложили Бабикову занять место Логинова. Антон тоже отказался.

Никакого конфликта между Бабиковым и Сергеем Башкировым не было и быть не могло. Антон принял такое решение самостоятельно. Возможно, его ожидания от того, что он продолжит работу в группе Башкирова, не оправдались. Бабиков поблагодарил за предложение готовиться централизованно, но решил делать это самостоятельно», — передаёт слова Ростовцева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.