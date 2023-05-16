Поварницын: какой бы флаг нам ни налепили, мы будем представлять свою родину

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал об отношении к рекомендациям Международного олимпийского комитета о допуске атлетов из России и Беларуси.

«Честно говоря, я не думаю, что мне решать, в каком статусе я буду выступать. К сожалению, это всегда делают спортивные чиновники, а не мы. Что касается меня и моей позиции, я считаю, что в любом случае, какой бы флаг там нам ни налепили, мы будем представлять свою родину. Болельщики, глядя на то, как мы бежим, всегда будут ассоциировать нас с нашей родиной, а не с кем-то другим.

Нам же, спортсменам, стоит задуматься, что наша карьера — очень короткий миг. Мы тратим на это свои силы, ресурсы, время — много всего. И будет очень жалко, если нас лишат Олимпиады. Я считаю, что жить без Игр можно, но тебя должно что-то мотивировать, должна быть цель, ради которой ты в спорте. И как бы ни было, основной целью всё-таки являются Олимпийские игры, сколько лет уже туда хочется. В прошлом году я был достаточно близок к этому, и это ещё больше прибавило мне желания попасть на Игры», — цитирует Поварницына издание Sport24.