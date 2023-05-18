«Смотрел в прицел, и всё было размыто». Дале рассказал о мальчишнике на сборе Норвегии
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Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, что получил неожиданный сюрприз от товарищей по сборной Норвегии во время первого тренировочного сбора.
«Мне сделали сюрприз в виде настоящего мальчишника, но проблема заключалась в том, что на следующий день у нас начались тренировки. Да, тренировка прошла не лучшим образом, честно говоря. Я смотрел в прицел, и всё было сильно размыто. Я сразу понял, что что-то не так, но не мог винить оборудование. Конечно, погуляли мы отлично, было всё — от гонок на картинге до сауны. И, хоть на следующий день я не очень хорошо поработал на тренировке, в кои-то веки оно того стоило», — приводит слова Дале TV2.
Напомним, летом Дале женится на своей девушке Кристине Скьевдаль.
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