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Жена Йоханнеса Бё опубликовала их трогательные семейные фото

Жена Йоханнеса Бё опубликовала их трогательные семейные фото
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Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях серию милых фото с мужем в честь его прошедшего дня рождения. 16 мая младшему Бё исполнилось 30 лет.

«Йоханнесу 30 лет. Наш самый любимый! Ждём 30 лет вместе», — подписала фото Хедда.

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: из личного архива Хедды Бё

Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом. В данный момент супруги ждут появления второго ребёнка.

Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.

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