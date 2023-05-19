Симон Фуркад — о мужской сборной Франции по биатлону: мы начинаем с нового импульса

Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад прокомментировал состав мужской команды на подготовку к соревновательному сезону-2023/2024.

«Состав полностью соответствует логике развития группы. Мы начинаем с нового импульса с командой из семи человек, что нечасто случалось в сборной Франции. В ней будут лидеры: Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод, Антонен Гигонна, — которые будут мотивированы борьбой с более молодыми спортсменами, находящимися на подъёме: Эриком Перро, Эмильеном Клодом и Оскаром Ломбардо. Молодые биатлонисты, я надеюсь, и сами будут мотивированы на соревнования. Страстно увлечённые члены группы должны изменить группу.

Такое плотное взаимодействие должно перевернуть состав сборной и создать атмосферу соперничества в мужской команде. Также вскоре мы проведём отборочные старты с прицелом на чемпионат мира. У нас семь мужчин в группе и только шесть квот: это решение, которое ещё только предстоит принять, это неизбежно.

Я надеюсь, что такой подход создаст положительную динамику в обеих группах сборной Франции», — приводит слова Симона Фуркада французское издание Nordic Magazine.