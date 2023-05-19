Грухвина — о переходе в биатлон: сейчас ещё не очень хорошо стреляю, учусь этому делу

Анна Грухвина, перешедшая из лыжных гонок в биатлон, рассказала, как принимала это решение, а также поделилась, с какими сложностями она сталкивается после смены вида спорта.
«Это решение принималось не за один или два дня. Был определённый промежуток времени, где я раздумывала, рассуждала, как и что лучше сделать, нужно ли мне вообще это. Когда я ответила себе на эти вопросы, то приняла решение. Что стало ключевым? Да ничего, всё шло по накатанной. Подумала, порассуждала, поговорила с некоторыми тренерами и решила попробовать себя в биатлоне. Серьёзно задумалась о переходе во время чемпионата России в Тюмени. Выходила на тренировки, у меня были разные мысли в голове. Уже в Кировске приняла окончательное решение. Я обдумывала, зная девчонок в группе Шашилова, у меня у самой была инициатива обратиться к нему, связаться с ним и сказать, что хочу тренироваться у него.
Сейчас ещё не очень хорошо стреляю, учусь этому делу. Когда первые разы ездила на стрельбу, было тяжело. В первую очередь мы работали над тем, как сделать винтовку под меня, сделать все настройки, чтобы правильно стрелять. Чтобы не было ошибок и не нужно было их исправлять», — цитирует Грухвину «Матч ТВ».
- 19 мая 2023
-
11:57
-
10:09
-
09:16
- 18 мая 2023
-
22:41
-
13:18
-
12:48
-
05:18
- 17 мая 2023
-
21:28
-
17:26
-
15:36
-
11:43
- 16 мая 2023
-
22:19
-
12:58
-
12:40
-
12:38
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
09:55
- 15 мая 2023
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
- 14 мая 2023
-
16:47
-
13:53
-
10:17
- 13 мая 2023
-
19:26
-
14:27
-
10:14
- 12 мая 2023
-
18:19