Гигонна и Жаклен пропустят старт сборов — они отправятся в велотур с Мартеном Фуркадом

Французские биатлонисты Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен пропустят первые сборы для подготовки к соревновательном сезону-2023/2024. Спортсмены отправятся в велотур по Хорватии вместе с младшим братом Симона Фуркада — ныне главного тренера сборной Франции, Мартеном Фуркадом — пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону.

«Даты этого этапа были объявлены позднее из-за перестановок в тренерском штабе. В течение последних нескольких лет вместе с моим братом, Мартеном Фуркадом, и друзьями Гигонна и Жаклен организовывали поездки на дорожном велосипеде по бездорожью. Они уже побывали в Италии и Каталонии, а сейчас отправляются в Хорватию.

Поскольку это спортивная поездка, во время которой они будут проезжать от 90 до 120 километров на велосипеде в день, разрешение им было дано. Мы находимся в начале подготовки и смогли встретиться со всеми биатлонистами, чтобы обсудить основные направления тренировочного процесса. По этому поводу нет никаких опасений», — приводит слова Симона Фуркада французское издание Nordic Magazine.