«Добавили в стиле?» Томшин показал новую экипировку сборной России

Российский биатлонист Василий Томшин разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал экипировку сборной России.

«Показ мод СБР лето-2023. Добавили в стиле?» — написал Томшин.

В рейтинге биатлонистов России Василий Томшин в сезоне-2021/2022 занимал третье место, уступая только Александру Логинову и Эдуарду Латыпову.