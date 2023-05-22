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«Добавили в стиле?» Томшин показал новую экипировку сборной России

«Добавили в стиле?» Томшин показал новую экипировку сборной России
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Российский биатлонист Василий Томшин разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал экипировку сборной России.

«Показ мод СБР лето-2023. Добавили в стиле?» — написал Томшин.

В рейтинге биатлонистов России Василий Томшин в сезоне-2021/2022 занимал третье место, уступая только Александру Логинову и Эдуарду Латыпову.

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