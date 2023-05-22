«Добавили в стиле?» Томшин показал новую экипировку сборной России
Поделиться
Российский биатлонист Василий Томшин разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал экипировку сборной России.
«Показ мод СБР лето-2023. Добавили в стиле?» — написал Томшин.
В рейтинге биатлонистов России Василий Томшин в сезоне-2021/2022 занимал третье место, уступая только Александру Логинову и Эдуарду Латыпову.
Комментарии
- 22 мая 2023
-
10:57
- 21 мая 2023
-
15:55
-
15:48
- 20 мая 2023
-
17:47
- 19 мая 2023
-
14:54
-
14:47
-
11:57
-
10:09
-
09:16
- 18 мая 2023
-
22:41
-
13:18
-
12:48
-
05:18
- 17 мая 2023
-
21:28
-
17:26
-
15:36
-
11:43
- 16 мая 2023
-
22:19
-
12:58
-
12:40
-
12:38
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
09:55
- 15 мая 2023
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
- 14 мая 2023
-
16:47
Партнерский контент