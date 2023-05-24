«Меня кинули». Норвежский биатлонист завершил карьеру в 26 лет после непопадания в сборную

26-летний норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен принял решение завершить профессиональную карьеру. Ранее он не попал в состав сборной Норвегии на сезон-2023/2024.

«Это было жестоко. Меня кинули, и это произошло совершенно неожиданно. Накануне мы с руководством оценивали прошлый сезон и строили планы на новый. А через три дня меня не оказалось в списках. Это сродни увольнению в один день, когда ты не сделал ничего плохого. К такому невозможно подготовиться.

Решиться завершить карьеру было непросто. Очень тяжело отказываться от детской мечты. Сделанный выбор откроет передо мной новые горизонты в жизни, но биатлон всегда будет занимать особое место в моём сердце», — приводит слова Андерсена TV2.