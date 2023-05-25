Поварницын — о сборах в Сочи: горы заставляют тебя опустошить голову и напрячь мускулы

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился фотографией со сборов группы Сергея Башкирова. Они проходят в Сочи.

«Сейчас очень сложно отвлечься от насущных мыслей о своем будущем. Разве что горы заставляют тебя опустошить голову и напрячь мускулы для очередного восхождения», — написал Поварницын.

Фото: Соцсети Александра Поварницына

В 2023 году Александр Поварницын вошёл в состав комиссии спортсменов СБР. Как рассказал биатлонист, организация сама предложила спортсмену выдвинуть свою кандидатуру.

29-летний биатлонист в феврале 2015 года выступил в составе мужской эстафетной команды на чемпионате мира. На этих же соревнованиях он завоевал бронзовую медаль в гонке преследования. В сезоне-2015/2016 он стал участником соревнований Кубка IBU. В марте 2017 года одержал первую личную победу в спринте, который прошёл в финском Контиолахти