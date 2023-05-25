Сливко: ощущаю себя лучшей биатлонисткой России, сделала многое для этого

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, рассказала, что ощущает себя лучшей биатлонисткой страны.

«Ощущаю себя лучшей биатлонисткой страны, сделала для этого много. Довольна прошлым сезоном. Тренировалась весь сезон с Андреем Викторовичем Падиным по его плану, поэтому такой успех. Самостоятельно готовлюсь, бывает, выхожу и одна. Сейчас тренируюсь с оригинальной командой, мы все здесь на сборе. Контролирует подготовку Падин, помогает регион на пристрелке и везде», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом групп подготовки на спортивный сезон-2023/2024. В него не вошли такие спортсмены, как Александр Логинов и Антон Бабиков. Биатлонисты решили готовиться к стартам самостоятельно. В женский состав не попали такие спортсменки, как Виктория Сливко и Светлана Миронова.