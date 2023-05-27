Губерниев: СБР по-хамски изменил правила попадания в команду. А биатлонисты молчат!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз раскритиковал работу Союза биатлонистов России (СБР) в связи с потерей некоторыми биатлонистами мест в сборной.
«Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов – ещё целый ряд биатлонистов, которые тоже не попадают в команду! Контракты заканчиваются на днях у ребят, и их просто выкинули! Регионы, помогут, безусловно, но СБР по-хамски изменил правила попадания в команду! Сначала биатлонистам говорили, что главные старты – это Ижевск и Чайковский, а потом всё изменили и спортсменов обманули!
Комитет спортсменов СБР молчит и боится ссориться с руководством! Однако проблему не решить, пока все биатлонисты молчат! И боятся! Нас выкинули из мировой биатлонной семьи, многих спортсменов выкинули из сборной, и всё равно все молчат! Боятся и молчат! Молчат и боятся! Ну, тогда молчите дальше… Дна-то мы ещё не достигли», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».
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