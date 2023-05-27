Глава СБР Майгуров — о санкциях: основная проблема — патроны и их стоимость. С этим беда

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как санкции повлияли на российский биатлон. Майгуров подчеркнул, что основной проблемой в сложившихся условиях является высокая стоимость патронов.

«У винтовок, к счастью, есть некоторый ресурс и запас прочности. Большинство спортсменов продолжают пользоваться немецким оружием. Отечественные винтовки, обеспеченные сервисом, тоже представлены на рынке, хотя и подорожали почти в два раза в сравнении с прошлым годом.

Основная проблема — патроны и их стоимость. С этим действительно беда. Отечественный производитель патронов «Олимп» не в состоянии удовлетворить наши потребности в силу ограниченных мощностей, цена на их продукцию без видимых причин тоже выросла двукратно. Есть пара компаний, которые обеспечивают поставки привычных импортных патронов, но из-за изменения логистических цепочек это обходится чрезвычайно дорого.

С лыжами, палками и ботинками несколько проще. СБР использует все свои возможности, стараемся ещё и регионам помогать. Хотя условия доставки в Россию изменились, продукция мировых лидеров у нас есть», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.