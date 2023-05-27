Глава СБР Майгуров — о санкциях: основная проблема — патроны и их стоимость. С этим беда

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как санкции повлияли на российский биатлон. Майгуров подчеркнул, что основной проблемой в сложившихся условиях является высокая стоимость патронов.
«У винтовок, к счастью, есть некоторый ресурс и запас прочности. Большинство спортсменов продолжают пользоваться немецким оружием. Отечественные винтовки, обеспеченные сервисом, тоже представлены на рынке, хотя и подорожали почти в два раза в сравнении с прошлым годом.
Основная проблема — патроны и их стоимость. С этим действительно беда. Отечественный производитель патронов «Олимп» не в состоянии удовлетворить наши потребности в силу ограниченных мощностей, цена на их продукцию без видимых причин тоже выросла двукратно. Есть пара компаний, которые обеспечивают поставки привычных импортных патронов, но из-за изменения логистических цепочек это обходится чрезвычайно дорого.
С лыжами, палками и ботинками несколько проще. СБР использует все свои возможности, стараемся ещё и регионам помогать. Хотя условия доставки в Россию изменились, продукция мировых лидеров у нас есть», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».
Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
- 27 мая 2023
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:10
- 26 мая 2023
-
23:51
-
13:20
- 25 мая 2023
-
20:40
-
19:59
-
13:24
-
11:40
-
11:06
-
10:30
-
10:22
- 24 мая 2023
-
13:58
-
09:58
- 23 мая 2023
-
00:22
- 22 мая 2023
-
10:57
- 21 мая 2023
-
15:55
-
15:48
- 20 мая 2023
-
17:47
- 19 мая 2023
-
14:54
-
14:47
-
11:57
-
10:09
-
09:16
- 18 мая 2023
-
22:41
-
13:18
-
12:48
-
05:18
- 17 мая 2023
-
21:28
-
17:26
-
15:36
-
11:43
- 16 мая 2023
-
22:19
-
12:58