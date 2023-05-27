Майгуров — о дипломе: предпочитаю общаться с профессиональным сообществом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о признании его диплома о высшем образовании недействительным. Майгуров сообщил, что объяснил ситуацию представителям профессионального сообщества.

«В прошлые выходные в Рязани прошло совещание руководителей региональных федераций биатлона. Мы впервые собрали вместе столько людей, чтобы дать им отчёт о деятельности СБР за прошедший сезон. Приехали представители 37 из 56 действующих федераций, те, с кем работаю и кто за меня голосовал. Когда все доклады закончились, я взял слово, чтобы донести до нашей биатлонной семьи своё отношение к этой истории. Со стороны участников совещания вопросов не возникло, и это для меня главное. Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом, его понимание происходящего для меня важнее. Захотят люди поделиться услышанным — ради бога, их право. Со своей стороны сделал то, что посчитал правильным и необходимым», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что в 2011 году Виктора Майгурова уволили из департамента физической культуры и спорта ХМАО из-за поддельного диплома. В мае текущего года суд Екатеринбурга признал диплом главы СБР поддельным.