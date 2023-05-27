Председатель тренерского совета СБР ответил на претензии Губерниева по ставкам спортсменов

Председатель тренерского совета СБР Владимир Брагин отреагировал на критику работы Союза биатлонистов России (СБР) со стороны комментатора Дмитрия Губерниева в связи с потерей некоторыми биатлонистами мест в сборной.

«Где-то в 20-х числах апреля Павел Александрович Ростовцев написал всем наставникам информационное письмо. Там было по пунктам разложено, кто находился на ставках в сезоне-2022/2023, и выдвинуто предложение по распределению ставок на следующий сезон.

Там было всё конкретно разложено. Уже два года подряд Минспорта даёт 32 ставки на сборные команды РФ по биатлону. Как вы знаете, у нас на подготовке 16+16 человек во взрослой команде и 8+8 в юниорской. Получается, всего на подготовке у нас 48 биатлонистов. В том письме было предложено следующее. Первое — как и в прошлом году, оставить шесть ставок на юниорскую команду, причём, акцентирую, только для тех, кто идёт на полную ставку ЦСП, то есть с трудовой книжкой.

Дальше из оставшихся 26 ставок было предложено распределить 16 ставок — восемь для женщин и восемь для мужчин — среди тех, кто уже выполнил критерии попадания в основной состав: первые три по рейтингу СБР, следующие четыре по количеству очков и восьмой — лучший юниор, проходящий по критериям в основной состав.

По оставшимся ставкам: одна для Ани Грухвиной, перешедшей из лыж в биатлон. Было предложено отдать три ставки тем спортсменам, которые были призёрами Олимпийских игр, но пропустили прошлый сезон: Нигматуллина, Резцова и Логинов. А оставшиеся шесть ставок планировали распределить между остальными спортсменами, кто идёт на основное место работы. Это было прямо прописано красной строкой. Все эти критерии были на обсуждении сборных команд.

Свои предложения и добавления написали лишь два тренера. Башкиров написал, что нужно ещё внести Цветкова, призёра Олимпиады в Пекине, который хоть и выступал в прошлом сезоне, но не смог отобраться в первую восьмёрку. Я же предложил отдать эти шесть ставок юниорам, которые идут на основное место работы, если не наберётся во взрослой команде, будут только совместители. Было два предложения: от Башкирова и от меня. Всё, больше никаких предложений не было.

А раз предложений не было, остановились на этом. Я так понимаю, что молчание — знак согласия. Если бы кто-то был не согласен, то тренеры об этом написали бы. Эта информация была открытая, ни от кого не пряталась. Было обсуждение в группе — там и сейчас можно посмотреть и проверить, так как всё сохраняется. В письме всё чётко, пофамильно было расписано. Какие вопросы? Свои предложения были у меня и у Башкирова, мы их выдвинули. Всё.

Я немного посмотрел, что говорит Губерниев. У нас в России же прошла реформа, в [рамках] которой социальный фонд объединили с пенсионным, и сейчас все трудовые книжки будут находиться в одном месте. Пусть Дмитрий скажет, кто из спортсменов, которые готовятся в основном составе, не работает и не служит. Вы думаете, что у нас такие люди есть? Я на 100% уверен, что таких людей нет. Если не ошибаюсь, по нашему законодательству мы должны работать только в одном основном месте.

Всё очень просто. Ребятам просто нужно предложить взять свою трудовую книжку и пойти в ЦСП, на основное место работы. У нас нет людей нищих, которые бы нигде не работали, только если среди юниоров. В той ситуации, которая сейчас есть, нужно юниоров поддержать. У нас есть спортсмены, которые не работают нигде. Те шесть ставок юниорских, которые у нас есть, идут на основное место работы. Ну не будем же мы спортсменов брать на полставки!

Всё абсолютно по критериям. Поднимает ли эту шумиху отчасти Татарстан? Возможно. Я так понимаю, что там остались обиженные из Ижевска и Татарстана. Но при этом ижевские и татарстанские юниоры зайдут на полную ставку. Если человек идёт на основное место работы — это одно, но если он идёт совместителем, то есть уже где-то получает деньги, — это другое. Есть те, кто не получает вообще нигде и ничего, это тоже неправильно. Поэтому мы и берём в том числе юниоров только на полную ставку», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.