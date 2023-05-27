Мухамедзянов: спросил у Ростовцева, куда обращаться насчёт зарплат. Он сказал: «Не знаю»

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал ситуацию с лишением зарплаты в сборной России.

«Вчера решил напрямую спросить у Ростовцева, какие были критерии на ставки спортсменов в ЦСП, на что он ответил, что количество ставок ограничено. И, согласно критериям, я не прохожу. До 24 мая я был в полной уверенности, что у меня со ставкой всё в полном порядке, что будет зарплата, что я буду тренироваться в составе сборной команды, потому что на заранее оговоренных стартах я стал чемпионом, серебряным и бронзовым призёром. И как раз 24-го числа Евгений Емерхонов сказал, что нас нет в списках, после чего я начал звонить и узнавать, что произошло. Вся эта история длится четыре дня, но подвижек никаких нет. Вчера у Павла Ростовцева я спросил, куда мне обращаться дальше, потому что все инстанции я прошёл: СБР, ЦСП — ну, куда? Кто мне поможет? Ответ был следующим: «Я не знаю, я тебе помочь не могу».

Зарплату в ЦСП я рассматриваю как дополнительную возможность для обновления моей экипировки, ботинок, лыж. Потому что последние четыре года всё это я покупаю сам, и выходит это достаточно накладно. Каждый год я трачу на экипировку около полумиллиона рублей. Но хотел бы сказать, что у нас в регионе не всё так плохо. Иван Юрьевич Черезов уже нашёл дополнительных спонсоров, которые смогут перекрыть часть трат. Я очень благодарен!» — приводит слова Мухамедзянова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ряд биатлонистов были лишены зарплат членов национальной команды России. Среди спортсменов, лишённых зарплат от Минспорта России, оказались Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.