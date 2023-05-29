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Тренер Юрий Каминский высказался об увольнении реабилитолога из сборной России по биатлону

Тренер Юрий Каминский высказался об увольнении реабилитолога из сборной России по биатлону
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об увольнении из национальной команды реабилитолога Ивана Яковлева.

«Про увольнение Ивана Яковлева я узнал сразу в тот же день, когда он увольнялся. Что тут скажешь? Сейчас этот специалист пойдёт в лыжные гонки, у него, насколько я знаю, есть оттуда предложение. Он умеет корректировать состояние мышечной системы после нагрузок. Я задавал вопрос, можем ли мы оставить этого специалиста, ведь он хорошо себя зарекомендовал и с этим согласны тренеры других групп. Я не знаю точно, почему принято такое решение. По слухам, тут либо специалиста нанять, либо на питание денег спортсменам добавить. Если вопрос стоит именно так – накормить спортсменов или скорректировать их мышечное состояние, я за то, чтобы накормить, иначе они тренироваться не смогут», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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