Тренер Юрий Каминский высказался об увольнении реабилитолога из сборной России по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об увольнении из национальной команды реабилитолога Ивана Яковлева.
«Про увольнение Ивана Яковлева я узнал сразу в тот же день, когда он увольнялся. Что тут скажешь? Сейчас этот специалист пойдёт в лыжные гонки, у него, насколько я знаю, есть оттуда предложение. Он умеет корректировать состояние мышечной системы после нагрузок. Я задавал вопрос, можем ли мы оставить этого специалиста, ведь он хорошо себя зарекомендовал и с этим согласны тренеры других групп. Я не знаю точно, почему принято такое решение. По слухам, тут либо специалиста нанять, либо на питание денег спортсменам добавить. Если вопрос стоит именно так – накормить спортсменов или скорректировать их мышечное состояние, я за то, чтобы накормить, иначе они тренироваться не смогут», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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