«Если Большунов захочет». Тренер сборной России по биатлону пошутил о работе с лыжниками

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос по поводу перехода некоторых лыжников в биатлон.

«Как отношусь к переходам лыжников в биатлон? Недавно Никита Крюков стрелял, правда, из боевого оружия, вместе с Максимом Максимовым, призёром чемпионата мира по биатлону. Спортсмены более-менее одного возраста, уже завершили карьеру. Как думаете, кто победил? Победил Крюков (улыбается). Как говорится, одним очком, но будем считать, что они одинаково стреляли. И у меня сразу такой вопрос — а своим ли видом спорта занимался Никита (улыбается)? Я думаю, что если среди лыжников поискать ребят, которые умеют хорошо концентрироваться и владеют, скажем так, своим пальцем, то, наверное, если не очень получается в лыжах, 100% есть смысл попробовать себя в биатлоне. Хотя сейчас биатлон всё-таки по скоростям приближается к лыжным гонкам. Об этом говорят результаты биатлонистов, когда они выступают с лыжниками, и в целом подготовка сближается по объёмам, по интенсивности.

Планирую ли в перспективе работать с лыжниками? Если захочет Большунов (смеётся), или кто-то ещё из хороших лыжников захочет перейти. Если говорить конкретно о моей группе спортсменов, они проигрывают Эдуарду Латыпову в среднем на спринтерской дистанции от 30 до 45 секунд — это хороший лыжный уровень. И у меня нет необходимости привлекать лыжников ниже элитного уровня. Если элитные лыжники хотят, то есть если это хороший юниор уровня призёра чемпионата мира среди юниоров, то, наверное, да. А ниже — у меня такие же ребята», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».