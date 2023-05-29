Тренер сборной России по биатлону рассказал о главной проблеме Эдуарда Латыпова
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о главной проблеме известного российского биатлониста Эдуарда Латыпова. По словам тренера, Латыпову нужно справиться с хронической травмой.
«У Эдуарда Латыпова сейчас обострилась застарелая травма, хорошие специалисты это увидели. Появился дисбаланс в отталкивании. На сегодня основная задача — залечить эту травму, она хроническая, ей много лет, как оказалось. Нужно справиться вот с этими проблемами со связками и потом уже работать дальше. Всё-таки мы рассчитываем, что на Олимпийские игры мы можем попасть. Должна быть какая-то цель у спортсменов. На сегодня мы установили эту цель – Олимпиада», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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