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СБР ведёт с Минспорта переговоры о дополнительных ставках для биатлонистов сборной

СБР ведёт с Минспорта переговоры о дополнительных ставках для биатлонистов сборной
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Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев прокомментировал ситуацию со снятием ряда биатлонистов основного состава со ставок в Центре спортивной подготовки Минспорта России.

«Первое. Союз биатлонистов России выработал предварительный список тех спортсменов, которых предлагается оформить на ставки в ЦСП. Повторю, это предварительный список, решение за Минспорта. Все спортсмены должны ещё пройти УМО, предоставить необходимые документы и т. д.

Второе. К сожалению, произошла утечка информации о проекте документа, которая стала публичной темой для обсуждения. Откуда она произошла, мне непонятно. Наверное, это не очень корректно.

Третье. Конечно, распределение спортсменов по ставкам – согласованная позиция всех тренеров сборной России. Что бы ни говорили наши тренеры, именно они согласовывали эту систему распределения 32 ставок. То, что шесть ставок отдать юниорам – поддержали все: и Каминский, и Истомин, и Башкиров, и Шашилов, и Брагин. Далее, ставки были отданы тем, кто находится на первом-третьем местах рейтинга СБР и на первом-четвёртом местах по главным стартам, и лучшему юниору. Против этого тоже не выступал никто. К этим 16 спортсменам плюс ещё четыре наши олимпийца, которые по тем или иным причинам не выполнили критерии, плюс Анна Грухвина – это было условие её перехода из лыжных гонок в биатлон.

По распределению оставшихся ставок были дискуссии. Брагин, Башкиров и Шашилов были за то, чтобы отдать их тем спортсменам, у которых ЦСП – основное место работы. Истомин предлагал другой вариант, а Каминский вообще никак не отреагировал. На основании всех обсуждений мы отправили в ЦСП вариант, основанный на консолидированном мнении тренерского штаба.

Четвёртое. СБР ведёт переговоры с Минспорта о выделении дополнительных ставок спортсменов-инструкторов. Поскольку мы отдали юниорам из нашего лимита шесть ставок, то такое же количество ставок просим дополнительно. Если удастся их получить, мы будем очень рады. Не бывает нерешаемых вопросов – бывают тяжёлые решения. Мы такой подход выработали вместе с тренерами», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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