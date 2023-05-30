Губерниев: СБР направил в ЦСП списки биатлонистов сборной для увеличения зарплатной квоты

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что СБР направил в ЦСП списки биатлонистов сборной России для увеличения квоты по зарплатам. Это станет решением ситуации с лишением заработной платы биатлонистов сборной России Ларисы Куклиной, Евгения Емерхонова и Ильназа Мухамедзянова.

«Внимание!!! Обновлённые списки сборников-биатлонистов поступили в ЦСП! СБР всё направил! Завтра узнаем результат, но всё будет хорошо! По моей информации. Волшебный поджопник взбодрил недотёп…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов сборной России, если поступит соответствующая заявка от СБР. Заявка должна была быть подана в кратчайшие сроки.