Виттоцци: у меня были панические атаки, воспоминания о которых до сих пор вызывают мурашки

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци рассказала о тяжёлых периодах в профессиональной карьере.
«У спорта есть разные стороны. Болельщики, окружение, журналисты — все оказывают не тебя влияние, меняют тебя. Особенно это касается журналистов. Выполняя свою работу, зачастую они начинают копаться в личной жизни, в прошлом спортсмена. Иногда их информация бывает фальшивой.
На протяжении двух лет я будто блуждала в тумане. Люди говорили мне всякое, и это всегда оставляло свой след. Я больше не была уверена в себе, сомневалась в собственных силах, перестала узнавать себя. У меня были панические атаки, воспоминания о которых до сих пор вызывают неприятные мурашки. Я могла сдаться, чувствовала себя одинокой. Но что-то мне подсказывало, что это неправильно. Нужно терпеть до конца и оттолкнуться от дна. Когда на Олимпиаде в Пекине низшая точка была достигнута, я вдруг осознала, что жизнь на этом не заканчивается. Я действительно могу начать всё сначала. Это придало сил и энергии. Сейчас я знаю, что работа — это просто работа. Да, интересная и захватывающая, но она не определяет меня и мою жизнь», — приводит слова Виттоцци The Owl Post.
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