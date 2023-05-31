В Норвегии продолжаются поиски 22-летнего биатлониста, пропавшего 73 дня назад

Норвежская полиция продолжает поиски 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда, который пропал 19 марта во время чемпионата Норвегии. Спортсмена не могут найти уже 73 дня.

За этот период полицейские не обнаружили никакой активности на телефоне или банковских счетах Спораланда. Ранее родители сообщили о психических проблемах спортсмена, которые предшествовали его исчезновению.

«Нам ничего не остаётся, кроме как ждать. Пока мы не узнаем, что произошло, мы будем цепляться за надежду, что он ещё жив. Возможно, он прошёл долгий путь, но у него есть отличные навыки выживания», — приводит слова родителей биатлониста Gudbrandsdolen Dagningen.

Некоторые эксперты полагают, что Спораланда уже нет в живых.

«Трудно представить, как он может действовать, потому что люди с психическими расстройствами редко следуют логике. С чисто полицейской точки зрения вполне вероятно, что Эйвинд попал в аварию. Предполагаю, что его ищут как погибшего, а не как живого. Однако именно его психическое состояние может быть причиной того, что он до сих пор не сообщил никому, где находится», — отметил следователь Йорн Лиер Холс.