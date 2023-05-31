Алеева: диплом Тобольского пединститута у Майгурова самый что ни на есть настоящий

Директор Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики Тобольска Ольга Алеева рассказала об обучении главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова в Тобольском филиале Тюменского государственного университета (прежде был Тобольским педагогическим институтом имени Д. И. Менделеева). Алеева была председателем государственной экзаменационной комиссии в этом учебном заведении.
«Понятно, что Виктор Викторович не ходил каждый день на занятия, у него был свободный график, что довольно часто практикуется у спортсменов и тренеров. Но вот экзамены ежегодно он сдавал по-настоящему, без скидок на должность. Хотя при его знаниях и опыте учиться Майгурову, думаю, было не сложно. На выпускном экзамене Виктору Викторовичу задавали больше всех вопросов. Могу сказать про себя: если у других студентов я спрашивала только по одной теме, то Майгурову задала три вопроса, на которые он дал развёрнутые, исчерпывающие ответы. И послушать нынешнего президента СБР было интересно всем присутствующим. Так что диплом Тобольского пединститута у Виктора Викторовича самый что ни на есть настоящий», — приводит слова Алеевой телеграм-канал «Арена Урала».
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