Нуждов: должны быть чёткие критерии для распределения зарплат в сборной России

Президент Федерации биатлона Московской области и бывший кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с лишением зарплат биатлонистов в национальной команде. Ранее стало известно что зарплат в сборной России лишились Лариса Куклина, Евгений Емерхонов и Ильназ Мухамедзянов.

«Перед распределением ставок должны быть выработаны чёткие и одинаковые для всех критерии, согласно которым спортсмены попадают в сборную и получают право на государственную зарплату. Из тех, кто соответствует критериям, составляется список, тренерский совет его обсуждает, исполком федерации утверждает, далее вопрос выносится на уровень ЦСП. Критерии необходимо довести всем заинтересованным сторонам и выложить на сайте СБР, чтобы у профессионального сообщества было понимание. Из того, что слышу, можно предположить: сейчас понимания нет, зато есть много вопросов.

СБР поддерживает молодых и бедных, а не опытных и обеспеченных? Бедные – это сколько в рублях? А обеспеченные? Обнародуйте границу, чтобы всем было ясно. У нас много 18-летних, и все они моложе Куклиной. Почему зарплату дали этим, а не тем? Пресса пытается агитировать: «Возможно, в них рассмотрели огромный талант». Тогда так и скажите: по результатам углублённого медицинского обследования выяснилось, что у биатлонистки Пупкиной задатки Магдалены Нойнер, она выше остальных на 800 пунктов, что и подтвердил объективный анализ», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».