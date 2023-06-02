Полиция предположительно обнаружила тело пропавшего 22-летнего норвежского биатлониста

Полиция обнаружила тело неизвестного мужчины в районе Бальбергкампен в Лиллехаммере. Найденный человек подходит под описание пропавшего 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда, сообщает пресс-служба полиции округа Инландет.

«1 июня полиция получила сообщение от туриста, который рассказал, что обнаружил человека, не подающего признаки жизни, в районе Бальбергкампен. Обнаруженный человек был одет в синюю куртку и красные ботинки. У нас нет оснований полагать, что это было убийство. Основная версия — несчастный случай. Мы не можем до проведения вскрытия с уверенностью сказать, что найденный мужчина — Эйвинд Спораланд. Но у нас есть все основания полагать, что это он», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, Спораланд пропал без вести 19 марта во время чемпионата Норвегии.