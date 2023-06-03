Губерниев: отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку жалобы Майгурова
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Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с обращением президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова к руководству «Матч ТВ». Ранее Губерниев критиковал организацию за лишение зарплат биатлонистов сборной России.
«Вообще с СБР ситуация огонь. Я боролся за зарплаты биатлонистов, начальники нашего биатлона сливались, мы с «Матч ТВ», Минспортом, ЦСП всё продавили, нас все поддержали. Ребята счастливы, справедливость восторжествовала, СБР пишет на меня пасквиль. Отличная работа! Кстати, отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку данного пасквиля. Девочки, плевать у вас в колодцы становится мейнстримом», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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