Губерниев: отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку жалобы Майгурова

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с обращением президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова к руководству «Матч ТВ». Ранее Губерниев критиковал организацию за лишение зарплат биатлонистов сборной России.

«Вообще с СБР ситуация огонь. Я боролся за зарплаты биатлонистов, начальники нашего биатлона сливались, мы с «Матч ТВ», Минспортом, ЦСП всё продавили, нас все поддержали. Ребята счастливы, справедливость восторжествовала, СБР пишет на меня пасквиль. Отличная работа! Кстати, отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку данного пасквиля. Девочки, плевать у вас в колодцы становится мейнстримом», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.