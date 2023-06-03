«Наши новые победы впереди». Алимбекова-Смольская поблагодарила команду за сезон

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поблагодарила команду за работу в сезоне-2022/2023.
«Приятно, когда твой ежедневный труд приносит достойные результаты, медали и кубки. И очень важно помнить всех тех, кто помогает нам на этом пути. Вечер, посвящённый подведению итогов сезона, — хорошая возможность выразить благодарность команде, тренерам, персоналу, федерации, всем спонсорам и руководству! Наши новые победы впереди», — написала Алимбекова на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Алимбекова стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/2023. Белорусская спортсменка набрала 1750 очков. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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