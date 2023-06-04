Симон Фуркад: сборная Франции ощущает пристальное внимание со стороны болельщиков
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Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о болельщиках, приехавших на сбор национальной команды в Альпы.
«Редко можно увидеть такое количество людей, которые приезжают на сбор, чтобы просто увидеться с нами. Это действительно согревает сердце. Прекрасно, что так много людей поддерживают биатлон в этом прекрасном регионе. Когда я работал с юниорами, рядом со стадионом редко собирались люди. А теперь зрители есть постоянно. Сейчас мы ощущаем пристальное внимание со стороны болельщиков.
Первый сбор в Альпах направлен на восстановление. Идея заключалась в том, чтобы сменить обстановку и спокойно подойти к основной части работы. Думаю, мы постараемся чаще сюда приезжать», — приводит слова Фуркада La Dauphine Libere.
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