Михаил Шашилов: Грухвина до всего постепенно доходит, а Шевченко надо всё и сразу

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов сравнил Наталию Шевченко и Анну Грухвину.

«Анна будет стрелять. И выступать будет, хотя не так скоро, как Наташа Шевченко, вышедшая на соревновательный уровень в первый же год. Тяжело одновременно развивать и ход, и стрельбу. Плюс немножко разные характеры: Анна до всего постепенно доходит, а Наташка настоящий спринтер, ей надо всё и сразу. Вгрызается, не даст со стрельбища уйти раньше неё. Если патроны остались, обязательно достреляет всё до конца. Анна же дама спокойная, другой серии. Но старательная и в команду вписывается хорошо.

Просил, чтобы лыжницам давали два года на адаптацию. Выиграть легко, повторить успех трудно. Думаю, Шевченко справится с этой ношей. Через опыт, тренировки, диалог. Главное — относиться не только к победам, но и к поражениям как к движению вперёд. Отсутствие результата — тоже результат. Если проиграл и извлёк уроки, значит, в следующий раз не повторишь. И не позволишь загнать себя в угол тем, кто на этом специализируется. Тренировки — одно, слово — другое. Словом можно убить навсегда», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».