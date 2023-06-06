Михаил Шашилов: раньше можно было заводить члена сборной на половинную ставку, теперь нет

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов высказался о ситуации с зарплатами биатлонистов.
«Объясню то, что говорили всем тренерам. ЦСП выделил 32 ставки в районе 35 тысяч рублей каждая. Раньше можно было заводить члена сборной на половинную ставку, теперь нет. Либо он получает целую зарплату в сборной, и тогда может рассчитывать лишь на 0,5 оклада в регионе, либо целиком стоит на довольствии в регионе и ни на что не претендует в сборной. Только так, чисто бухгалтерская особенность. Плюс к этому существуют надбавки за результаты.
Я обзванивал всю команду и спрашивал, кто сколько получает в регионе. Допустим, у спортсменки там оклад 80 тысяч. Ей нет смысла отказываться от половины и соглашаться на 35 тысяч в сборной, потому что в сумме выходит меньше. Система заставляет выбирать: либо там, либо тут, просуммировать регион и сборную не получится. Из этого у меня в группе и исходили, не было никаких возмущений, все всё понимали. Почему остались обиженные в других группах, вопрос не ко мне. Возможно, стоило предметнее общаться со спортсменами, доходчивее им объяснять. Но у тех, кто возмущался, думаю, итоговое снижение дохода составило тысяч 10, не больше. Другое дело, что можно попытаться решить вопрос с Минспорта насчёт дополнительных ставок или ввести 0,5 оклада в сборной. В этом смысле громкая ситуация что-то заострила. В остальном она понятна и проста», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
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