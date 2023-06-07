Йоханнес Бё рассказал, как чудом не получил глупую травму во время тренировки

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё поделился забавной историей с тренировки, которая могла закончиться глупой травмой.

«Я тренировался на лыжном ковре, который недавно установил в подвале своего дома, и допустил небольшую ошибку. Упал на живот, а затем врезался в стену позади. К счастью, ничего страшного! Я отделался царапиной на локте!

Я не успел испугаться, потому что всё произошло очень быстро, но немного боялся получить травму, однако понял, что у меня ничего нет. Я должен сказать, что это стало, скорее, комичным падением и это не помешает мне продолжать пользоваться ковриком. На спусках на открытом воздухе больше шансов, что что-то пойдёт не так. Думаю, здесь свою роль сыграла усталость», — приводит слова биатлониста издание Nordic Magazine со ссылкой на норвежский телеканал TV2.