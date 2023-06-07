Йоханнес Бё до сентября будет тренироваться отдельно от сборной Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, четырёхкратный обладатель Кубка мира по биатлону в общем зачёте, сообщил, что до сентября 2023 года будет готовиться к соревновательному сезону отдельно от сборной Норвегии.
«В ближайшие недели у меня родится второй ребёнок. Хорошая причина не уезжать из дома, особенно с другим трёхлетним ребенком, бегающим повсюду (улыбается). У меня есть время тренироваться, отдыхать и быть со своей семьёй. Это лучшее решение для меня, но это также означает, что я несу ответственность за свои тренировки и, следовательно, за результаты, которые с этим связаны.
Я серьёзно отношусь к этой ответственности: я хочу доказать своей сборной, что готов к зиме. Многие соперники заявили, что готовятся обогнать меня в следующем сезоне, и это то, что мотивирует меня каждый день», — цитирует спортсмена издание Fondo Italia со ссылкой на эфир норвежского канала TV2.
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