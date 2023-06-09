Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фийон Майе — о готовности к сборам: я передохнул и чувствую себя отлично

Фийон Майе — о готовности к сборам: я передохнул и чувствую себя отлично
Аудио-версия:
Комментарии

Французский биатлонист, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Кентен Фийон Майе поделился мнением о своей готовности к старту тренировочных сборов французской команды.

«Я и правда забывал об отдыхе после победы в общем зачёте Кубка мира и золотых олимпийских медалей в сезоне-2021/2022, заболел и так и не сумел полностью восстановиться. Весь прошлый сезон я не мог как следует показать себя ни на трассе, ни на стрельбище. Никто не понимал, в чём же именно проблема, но сейчас я передохнул и чувствую себя отлично», — приводит слова Фийона Майе пресс-служба IBU.

На прошлой неделе сборная Франции провела первый летний сбор для подготовки к сезону-2023/2024 под руководством нового главного тренера Симона Фуркада.

Материалы по теме
«Ребята, нам не до жиру». Почему биатлонистов сборной России оставили без зарплаты
«Ребята, нам не до жиру». Почему биатлонистов сборной России оставили без зарплаты
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023