Фийон Майе — о готовности к сборам: я передохнул и чувствую себя отлично

Французский биатлонист, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Кентен Фийон Майе поделился мнением о своей готовности к старту тренировочных сборов французской команды.

«Я и правда забывал об отдыхе после победы в общем зачёте Кубка мира и золотых олимпийских медалей в сезоне-2021/2022, заболел и так и не сумел полностью восстановиться. Весь прошлый сезон я не мог как следует показать себя ни на трассе, ни на стрельбище. Никто не понимал, в чём же именно проблема, но сейчас я передохнул и чувствую себя отлично», — приводит слова Фийона Майе пресс-служба IBU.

На прошлой неделе сборная Франции провела первый летний сбор для подготовки к сезону-2023/2024 под руководством нового главного тренера Симона Фуркада.