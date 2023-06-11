«Деды разобрались, я в шоке». Серохвостов — о создании телеграм-канала Логинова и Бабикова
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Российские биатлонисты Александр Логинов и Антон Бабиков создали общий телеграм-канал под названием «Союз Двух Биатлонистов». Коллега спортсменов Даниил Серохвостов отреагировал на новость о создании канала.
«Деды разобрались, как пользоваться телеграмом. Я в шоке», — написал Серохвостов в своём телеграм-канале.
Напомним, Логинов и Бабиков не попали в состав национальной команды России на централизованную подготовку на спортивный сезон-2023/2024.
В минувшем сезоне Антон Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте. Александр Логинов пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.
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