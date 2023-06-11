Башкиров: с Бабиковым мы расстались нормально, на мой взгляд

Тренер одной из групп сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о взаимоотношениях со спортсменами, не вошедшими в основной состав команды в этом сезоне, — двукратным призёром Олимпийских игр Александром Логиновым и чемпионом мира в эстафете Антоном Бабиковым, а также объяснил, почему попросил СБР сохранить ставку бронзовому призёру Олимпиады Максиму Цветкову.
«С Логиновым мы поддерживаем контакт — сейчас реже, но знаю, что он заряжен на работу и начал тренироваться ещё до того, как мы поехали на первый сбор. С Антоном Бабиковым ситуация непростая. С одной стороны, он показал в сезоне неплохой результат. С другой стороны, не отобрался в сборную по критериям, которые утвердил тренерский совет. Мы были вместе на сборах в Чайковском и Сочи, спокойно переговорили. Расстались нормально, на мой взгляд.
С моей стороны при обсуждении ставок действительно было предложение включить в список Цветкова как призёра Олимпийских игр. Максиму для этого не хватило рейтинга СБР, но он стал призёром чемпионата России и достаточно неплохо выступил на главных стартах сезона, хотя не имел полноценного подготовительного этапа. Цветков может показывать высокие результаты, в этом сомнений нет. Из этих соображений и исходил, когда предлагал сохранить ему ставку ЦСП», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».
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