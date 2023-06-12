Йоханнес Бё — об укусе гадюки: надеюсь получить суперспособности, как у Человека-паука

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как его укусила гадюка. Инцидент произошёл, когда биатлонист ухаживал за садом на территории своего дома в Конгсвингере.
«Когда зашёл домой, увидел, что по ноге течёт кровь, а затем заметил два укуса. Потом сложил два и два. Это был укус гадюки. Я чувствовал себя в безопасности, сам о себе позаботился. Будем надеяться, что укус гадюки наделит меня магическими суперспособностями, как у Человека-паука», — приводит слова Бё NRK.
Напомним, младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.
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