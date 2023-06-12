Симон Фуркад – жене: твоё плечо всегда будет поддерживать нашу любовь

Чемпион мира в смешанной эстафете, бывший французский биатлонист, а ныне главный тренер мужской сборной Франции Симон Фуркад опубликовал редкие семейные снимки в честь годовщины отношений со своей супругой. При этом биатлонист не раскрывает её личность.
«Иногда нам непросто, но твоё плечо всегда будет поддерживать нашу любовь», — подписал фото Фуркад-старший.
Фото: из личного архива Симона Фуркада
Фото: из личного архива Симона Фуркада
Фото: из личного архива Симона Фуркада
Фото: из личного архива Симона Фуркада
Фуркад-старший – серебряный призёр первенства мира в индивидуальной гонке 2012 года, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012. Симон завершил карьеру в 2019 году и до этого межсезонья работал тренером юниорской сборной Франции. На нынешнем посту Фуркад-старший будет заниматься физической подготовкой спортсменов.
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