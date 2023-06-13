Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Минусы сборов без команды». Бабиков и Логинов — о смешных тренировках вне сборной

«Минусы сборов без команды». Бабиков и Логинов — о смешных тренировках вне сборной
Комментарии

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов, не вошедшие в состав сборной России на централизованную подготовку, опубликовали видео, в котором посмеялись над своим отсутствием в команде. Спортсмены выложили ролик в недавно созданном телеграм-канале «Союз Двух Биатлонистов».

Бабиков и Логинов вместе готовятся к следующему соревновательному сезону и регулярно выкладывают посты и видео тренировочного процесса.

В сезоне-2022/2023 Антон Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте. Его ровесник Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область, пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023