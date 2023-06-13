«Минусы сборов без команды». Бабиков и Логинов — о смешных тренировках вне сборной
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Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов, не вошедшие в состав сборной России на централизованную подготовку, опубликовали видео, в котором посмеялись над своим отсутствием в команде. Спортсмены выложили ролик в недавно созданном телеграм-канале «Союз Двух Биатлонистов».
Бабиков и Логинов вместе готовятся к следующему соревновательному сезону и регулярно выкладывают посты и видео тренировочного процесса.
В сезоне-2022/2023 Антон Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте. Его ровесник Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область, пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.
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