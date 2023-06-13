Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Цель — попасть на Олимпиаду‑2026». Гербулова — о мотивации к тренировкам

«Цель — попасть на Олимпиаду‑2026». Гербулова — о мотивации к тренировкам
Комментарии

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, какие цели она ставит перед собой во время тренировочного процесса, а также поделилась мнением об отстранении россиян от международных соревнований.

«Конечно, мы стремимся выступать на Кубке мира. Всячески стараемся двигаться вперёд, улучшать скорость хода и стрельбы. Следим за иностранными спортсменами. И хотим быть с ними на одном уровне.

Нам неприятно, что следующий сезон мы проведём без международных стартов. Мы скучаем по этому всему. Но у нас также проводятся хорошие соревнования. Руководству СБР хочется сказать спасибо за организацию.

Я сегодня стремлюсь становиться лучше день за днём. Но главная цель для меня — попасть на Олимпиаду-2026», — приводит слова Гербуловой «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Спортсмены были доведены до отчаяния». Тренер сборной России — о скандале в биатлоне
Эксклюзив
«Спортсмены были доведены до отчаяния». Тренер сборной России — о скандале в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023