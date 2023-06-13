«Цель — попасть на Олимпиаду‑2026». Гербулова — о мотивации к тренировкам
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, какие цели она ставит перед собой во время тренировочного процесса, а также поделилась мнением об отстранении россиян от международных соревнований.
«Конечно, мы стремимся выступать на Кубке мира. Всячески стараемся двигаться вперёд, улучшать скорость хода и стрельбы. Следим за иностранными спортсменами. И хотим быть с ними на одном уровне.
Нам неприятно, что следующий сезон мы проведём без международных стартов. Мы скучаем по этому всему. Но у нас также проводятся хорошие соревнования. Руководству СБР хочется сказать спасибо за организацию.
Я сегодня стремлюсь становиться лучше день за днём. Но главная цель для меня — попасть на Олимпиаду-2026», — приводит слова Гербуловой «Матч ТВ».
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