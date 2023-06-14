В полиции подтвердили, что нашли тело пропавшего 22-летнего норвежского биатлониста

Руководитель следственного отдела Лиллехаммера Рагнхильд Оурен подтвердил, что тело, обнаруженное в районе Бальбергкампен 1 июня, принадлежит пропавшему 22-летнему норвежскому биатлонисту Эйвинду Спораланду.
«В отчёте указано, что у Спораланда были зафиксированы переломы, указывающие на падение с высоты. В течение нескольких недель, предшествовавших нахождению тела, в этом районе выпало много снега. Проводить поисковые операции там было невозможно. На прошлой неделе мы уведомили ближайших родственников о результатах вскрытия. Найти Эйвинда всё равно было облегчением для них и для нас. Это наша работа», — приводит слова Оурена Gudbrandsdolen Dagningen.
Напомним, Спораланд пропал без вести ещё 19 марта, во время чемпионата Норвегии. Позже родители спортсмена сообщили о психических проблемах, которые предшествовали его исчезновению.
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