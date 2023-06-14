Рыженкова на посту старшего тренера женской сборной Беларуси сменил 28-летний специалист

В основной женской сборной Беларуси по биатлону произошли кадровые изменения. Пост старшего тренера покинул Олег Рыженков. На его место пришёл 28-летний специалист Роман Малуха, который ранее работал с юниорками.

«В этом сезоне решено не разбивать женскую команду, а просто как бы направить в разные стороны. В основу пришла группа молодых спортсменок, хорошо зарекомендовавшая себя по юниоркам. И вместе с ними в национальную команду включён молодой тренер Роман Малуха, который раньше и работал с этой самой молодёжью. Ира Лещенко будет работать со своим личным тренером, Анна Сола готовится в составе национальной команды, но по индивидуальной программе. Получается, как таковой общей команды нет, не получится всех готовить по одним лекалам. Поэтому было решено назначить ответственным Романа Малуху. Руководство федерации приняло ряд кадровых решений», — приводит слова Рыженкова «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларусь 5».