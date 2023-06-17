Ханна Эберг: в какой-то момент я перестала получать удовольствие от биатлона
Поделиться
Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала, что начала вновь получать удовольствие от спорта и соревнований.
«В какой-то момент я перестала получать удовольствие от соревнований. Не знаю, когда конкретно это произошло, но всё превратилось в рутину, одни день был похож на другой. Однако я смогла с этим справиться и теперь опять нахожусь в предвкушении соревнований. Я хочу хорошо выступать и брать награды, хочу быть на высоком уровне на протяжении всего сезона. Что касается подготовки — больших изменений в нашу программу мы не вносили. Мы работаем над деталями, но масштабно ничего не поменялось», — приводит слова Эберг Fondo Italia.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Эберг заняла седьмое место в зачёте Кубка мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июня 2023
-
16:19
-
09:40
-
09:21
- 16 июня 2023
-
12:40
- 15 июня 2023
-
00:42
- 14 июня 2023
-
22:43
-
09:26
- 13 июня 2023
-
23:15
-
21:49
-
19:32
-
00:25
- 12 июня 2023
-
23:32
-
11:31
- 11 июня 2023
-
18:24
-
13:53
-
10:55
-
10:37
-
10:11
- 9 июня 2023
-
15:20
-
09:43
-
09:19
-
00:40
-
00:35
- 7 июня 2023
-
10:11
-
09:38
- 6 июня 2023
-
23:33
-
19:40
-
14:49
-
14:36
-
14:24
-
13:37
-
10:07
- 4 июня 2023
-
13:33
- 3 июня 2023
-
22:08
-
16:54
Партнерский контент