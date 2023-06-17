Ханна Эберг: в какой-то момент я перестала получать удовольствие от биатлона

Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала, что начала вновь получать удовольствие от спорта и соревнований.

«В какой-то момент я перестала получать удовольствие от соревнований. Не знаю, когда конкретно это произошло, но всё превратилось в рутину, одни день был похож на другой. Однако я смогла с этим справиться и теперь опять нахожусь в предвкушении соревнований. Я хочу хорошо выступать и брать награды, хочу быть на высоком уровне на протяжении всего сезона. Что касается подготовки — больших изменений в нашу программу мы не вносили. Мы работаем над деталями, но масштабно ничего не поменялось», — приводит слова Эберг Fondo Italia.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Эберг заняла седьмое место в зачёте Кубка мира.