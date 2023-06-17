Беременная супруга Йоханнеса Бё опубликовала милые фото биатлониста с сыном

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё опубликовала в социальных сетях новую серию их трогательных семейных снимков.
Фото: из личного архива Хедда Дэли Бё
Фото: из личного архива Хедда Дэли Бё
Фото: из личного архива Хедда Дэли Бё
Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом. В данный момент супруги ждут появления второго ребёнка.
Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия).
Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.
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